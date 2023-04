https://fr.sputniknews.africa/20230422/ce-pays-africain-domine-la-production-de-cuivre-et-cobalt-de-glencore-au-premier-trimestre-2023-1058786226.html

Ce pays africain domine la production de cuivre et cobalt de Glencore au premier trimestre 2023

Ce pays africain domine la production de cuivre et cobalt de Glencore au premier trimestre 2023

La société minière Glencore a fait savoir via un rapport qu’au premier trimestre 2023 ses mines en RDC avaient livré plus de cuivre et de cobalt. Ce pays... 22.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-22T17:17+0200

2023-04-22T17:17+0200

2023-04-22T17:17+0200

afrique

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

cobalt

cuivre

glencore

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104134/99/1041349903_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8677e6a80e5852694b0fb0af0ad28fe1.jpg

Les mines du géant des matières premières Glencore en République démocratique du Congo (RDC) ont obtenu plus de cuivre et de cobalt au premier trimestre 2023.Selon un rapport de la société, publiée le 21 avril, ont été extraites 61.800 tonnes de cuivre et 9.800 tonnes de cobalt, soit une hausse de respectivement 11,15% et 11,36% par rapport à l’année précédente.Cependant, l’entreprise précise que sa production trimestrielle de cuivre a diminué de 5% par rapport à 2022, pour s’établir à 244.100 tonnes. Le géant des matières premières exploite également des mines de cuivre en Amérique latine et en Australie.La RDC représente plus de la moitié de la production mondiale de cobalt, le minerai le plus demandé au monde, essentiel dans la fabrication des batteries de nouvelle génération pour les smartphones et les voitures électriques. Le pays dispose d'importants gisements de cuivre, majoritairement concentrés dans la province de Katanga.

afrique

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, république démocratique du congo (rdc), cobalt, cuivre, glencore