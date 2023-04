https://fr.sputniknews.africa/20230421/un-nouveau-fusil-antidrones-invente-en-russie---photo-1058756109.html

Un nouveau fusil antidrones inventé en Russie - photo

Un nouveau fusil antidrones inventé en Russie - photo

Des spécialistes russes ont élaboré un nouveau fusil qui pourrait lutter contre les quadcoptères. Baptisé Stepachka, il est déjà testé dans la zone de... 21.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-21T13:51+0200

2023-04-21T13:51+0200

2023-04-21T13:51+0200

russie

opération militaire

drone

fusil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/01/1057479748_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_eca86c34ef3af2dbe6888a911d0848a4.jpg

Le nouveau fusil portant le nom de PARS-S Stepachka est capable de «brouiller» les fréquences des drones de type Mavic les plus utilisés dans l’opération spéciale. C’est ce qu’a déclaré ce 21 avril à Sputnik un représentant de l’entreprise conceptrice de ce fusil antidrones, Lokatsionnaya masterskaya (Lokmas).L’invention est présentée à l'exposition «Équipement», qui se déroule à Moscou les 21 et 22 avril.Déjà employé en UkraineEn outre, selon l'interlocuteur de l'agence, le Stepachka est testé à la fois sur les champs de tir et dans la zone de l’opération spéciale. Depuis le début de celle-ci, la production d’armes antidrones chez Lokmas a été multipliée par plusieurs fois et se compte désormais par centaines chaque mois, a-t-il noté.D’après les données présentées à l'exposition, ce nouveau dispositif a une portée de suppression allant jusqu'à 1,5 kilomètre, pèse 9,6 kilogrammes et a une autonomie de deux heures. De plus, l’arme peut être utilisée en version stationnaire (sur un trépied), ou mobile.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, opération militaire, drone, fusil