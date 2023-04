Les tireurs d'élite russes bientôt invisibles? La Russie innove

https://fr.sputniknews.africa/20230421/les-tireurs-delites-russes-bientot-invisibles-la-russie-innove-1058766190.html

Une société russe a créé une combinaison spéciale pour tireurs d’élite qui les rend indétectables par les caméras thermiques, a expliqué à Sputnik le... 21.04.2023, Sputnik Afrique

Les tireurs d'élites russes seront invisibles aux capteurs d’imagerie thermique grâce à une nouvelle combinaison baptisée "Bogomol-Z" ("Mante", en russe) dévoilée au salon Équipements à Moscou, a déclaré ce vendredi 21 avril à Sputnik Viktor Konstantinopolski, représentant de la société Alfa K qui a conçu ce vêtement militaire.Selon lui, ce vêtement militaire surpasse, sur certains aspects, ses analogues étrangers.Les particularités de l’innovationLa combinaison permettra de protéger non seulement le tireur, mais aussi son équipement, précise M.Konstantinopolsky.De plus, elle réduit la visibilité thermique au crépuscule et dans l'obscurité.Deux autres particularités de cette innovation sont l’absence presque totale de bruissement du tissu et la légèreté de la combinaison, qui pèse seulement de 1 à 3 kilogrammes, précise l’interlocuteur de Sputnik.

