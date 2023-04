https://fr.sputniknews.africa/20230421/la-course-aux-armements-devient-incontrolable-moscou-propose-un-mecanisme-special-1058766928.html

La "course aux armements devient incontrôlable", Moscou propose un mécanisme spécial

Toutes les nations sont maintenant conscientes qu'elles doivent être prêtes à la guerre afin d'avoir la paix.

2023-04-21T22:27+0200

2023-04-21T22:27+0200

2023-04-21T22:27+0200

La course aux armements, y compris dans le domaine des missiles, devient incontrôlable, a déclaré Grigori Machkov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères, qui avait présidé le groupe international du Régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) en 2021 et 2022.Le club des pays possédant des ICBM s’élargitPlusieurs pays modernisent leurs armes stratégiques offensives, a-t-il constaté. La Chine augmente son arsenal de missiles, la Corée du Nord s’est dotée de missiles balistiques intercontinentaux, alors que les pays comme Israël, l’Inde et le Pakistan n’abandonnent pas l’idée de créer des missiles d’une portée supérieure à 5.500 km. Le nombre de pays possédant des missiles balistiques et de croisière à moyenne portée, y compris ceux capables d’atteindre le territoire russe, est en hausse.Qui plus est, la plupart des accords russo-américains qui avaient réglementé le domaine des armements n’existent plus.Être prêt à n’importe quel scénarioAprès la disparition du Traité New START, il y aura un "vide" dans le domaine du maintien de la stabilité stratégique et il faut alors se préparer à tous les scénarios, estime M.Machkov. D’autant plus que les États-Unis et leurs alliés renforcent leurs arsenaux de missiles pour s’assurer la supériorité sur leurs adversaires potentiels: la Russie et la Chine.La Russie se voit déjà obligée d’augmenter son potentiel de missiles tactiques et d’accumuler des missiles pour être prête à relever n’importe quel défi.Créer un nouveau mécanisme au sein de l’OnuDans cette optique, il est nécessaire de lancer un mécanisme au sein de l’Onu pour discuter de tout l'éventail des questions relatives aux missiles.Le message principal devrait être qu'il ne peut y avoir de gagnants dans la course aux armements.

