https://fr.sputniknews.africa/20230421/coup-de-froid-entre-ndjamena-et-yaounde-lambassadeur-tchadien-rappele-1058766003.html

Coup de froid entre N’Djamena et Yaoundé, l’ambassadeur tchadien rappelé

Coup de froid entre N’Djamena et Yaoundé, l’ambassadeur tchadien rappelé

Le Tchad a décidé de rappeler son ambassadeur au Cameroun pour consultation sur fond de tensions persistantes avec Yaoundé à propos d’hydrocarbures, selon un... 21.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-21T19:48+0200

2023-04-21T19:48+0200

2023-04-21T19:48+0200

afrique subsaharienne

communauté économique et monétaire de l'afrique centrale (cemac)

tchad

cameroun

relations diplomatiques

ambassadeur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103276/49/1032764957_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_162d2959eff6ca168a64be9795b7961a.jpg

Les autorités tchadiennes rappellent leur ambassadeur au Cameroun, Ahmat Mahamat Karambal, pour consultation en raison de différends persistants avec Yaoundé, a annoncé le 20 avril Gali Ngothe Gatta, ministre d’État et secrétaire général à présidence tchadienne, à la télévision nationale.Le Cameroun a pris acte de la décision du Tchad, a indiqué le ministre camerounais des Affaires étrangères, Mbella Mbella Lejeune, à l’agence de presse turque Anadolu.De quoi s’agit-il?Dossier Esso TchadLes divergences entre le Tchad et le Cameroun portent notamment sur la question de l’acquisition des actifs d’Esso Tchad, ex-filiale du géant américain des hydrocarbures ExxonMobil, par la société britannique Savannah Energy.Selon les autorités tchadiennes, Savannah Energy est en fait une "nébuleuse" derrière laquelle "gravitent de nombreuses personnalités camerounaises et d’autres pays africains qui n’ont cessé d’interférer auprès des officiels tchadiens".N’Djamena a essayé d’en discuter avec Yaoundé "par tous les canaux existants" mais ses lettres sont restées sans réponse, affirme la présidence tchadienne. Elle dénonce les agissements "inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad" des représentants du Cameroun dans les conseils d’administration de Cameroun Oil Transportation Company (COTCO) et Tchad Oil Transportation Co (TOTCO).Selon N’Djamena, la situation a dépassé les bornes après la signature d’un accord prévoyant la cession par une filiale de Savannah Energy de 10% du capital social de COTCO. Cette cession est faite en contradiction des conventions et statuts de COTCO, et de la Société nationale des Hydrocarbures (SNH).Fin mars, les autorités tchadiennes ont annoncé la nationalisation de tous les actifs d’Esso Tchad, qui constituent "des actifs vitaux" pour le pays. Cette décision concerne le gisement de Doba, des concessions dans certains champs d’hydrocarbures, une participation dans le pipeline Tchad-Cameroun et la vente du pétrole extrait. Savannah Energy conteste la nationalisation des actifs.Dossier PetronasLe Tchad, qui souhaite acquérir des actifs de Petronas, a "déposé, en accord avec cette dernière, un dossier d’agrément comprenant le contrat de session signé entre le Tchad et Petronas auprès des services en charge de la concurrence de la CEMAC". Mais il se trouve que "seul le Cameroun n’a pas répondu aux lettres de demande d’avis de non-objection adressées par la CEMAC à chaque ministre en charge du commerce des pays membres".Or, cela est nécessaire pour convoquer la commission de la concurrence qui devait statuer sur l’acquisition des actifs de Petronas par le Tchad.Le Tchad et le Cameroun ont une frontière commune d’environ 1.094 km. Leurs relations diplomatiques remontent à l’accession des deux pays à l’indépendance en 1960.

afrique subsaharienne

tchad

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, communauté économique et monétaire de l'afrique centrale (cemac), tchad, cameroun, relations diplomatiques, ambassadeur