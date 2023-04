https://fr.sputniknews.africa/20230421/ce-sont-des-heros-un-char-aneantit-une-position-ukrainienne-dans-le-donbass--video-1058766335.html

"Ce sont des héros!": un char anéantit une position ukrainienne dans le Donbass – vidéo

Un correspondant de guerre qui couvre l’évolution de l’opération militaire spéciale russe dans le Donbass a partagé une vidéo d’un char russe anéantissant une... 21.04.2023, Sputnik Afrique

Une vidéo de presque trois minutes filmée par un drone et montrant l’attaque d’un char russe contre les positions des forces ukrainiennes dans la république populaire de Lougansk (RPL) a été mise en ligne ce 21 avril par un correspondant de guerre."Cet équipage, ce sont des héros!", conclut-il.Durant les dernières 24 heures, les forces russes ont neutralisé plusieurs groupes de sabotage et de reconnaissance et frappé plusieurs unités de l’armée ukrainienne en RPL et dans la région de Kharkov. Le ministère russe de la Défense a fait cette annonce ce 21 avril dans son bilan quotidien.

