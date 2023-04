https://fr.sputniknews.africa/20230420/ronaldo-pourrait-etre-expulse-darabie-saoudite-pour-comportement-indecent-1058737805.html

Ronaldo pourrait être expulsé d'Arabie Saoudite pour comportement indécent

Cristiano Ronaldo bientôt expulsé d’Arabie Saoudite? C’est en tout cas ce que souhaite un avocat saoudien qui n’a pas apprécié un geste de la star portugaise... 20.04.2023, Sputnik Afrique

Une avocate saoudienne réclame que les autorités du pays arrêtent et expulsent l’international portugais Cristiano Ronaldo qui joue pour le club saoudien Al-Nassr depuis fin décembre, relate le quotidien sportif espagnol As.Le 18 avril, Ronaldo aurait attrapé ses parties intimes réagissant aux cris des fans qui scandaient le nom de son plus grand rival Lionel Messi après un match où son équipe s’est inclinée face à l’équipe d’Al-Hilal.Selon le quotidien espagnol, le club Al-Nassr a attribué le geste de son joueur à une blessure "sensible" à l'aine contractée lors d'une collision avec un adversaire.Un autre geste punis en Arabie SaouditeLe "dab", la célébration emblématique de Paul Pogba et de Jesse Lingard est punie en Arabie saoudite en raison de son lien avec la consommation de stupéfiants, rappelle l’As.En janvier 2018, un joueur du club saoudien Al-Nojoom FC a célébré un but de cette manière sur le banc des remplaçants lors d’un match contre le club Al Wahda. Ce geste a provoqué un scandale, de nombreux commentateurs supposant sur les réseaux sociaux qu’il risquait la prison. D’ailleurs, les médias n’ont pas précisé ce qui est arrivé à ce joueur. Mais un chanteur a été arrêté pour avoir réalisé le même geste en plein concert en Arabie saoudite en juillet 2017, selon les médias.

