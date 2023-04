https://fr.sputniknews.africa/20230420/le-mali-precise-les-noms-des-victimes-de-lattaque-de-nara-1058736655.html

Le Mali précise les noms des victimes de l’attaque de Nara

Le Mali précise les noms des victimes de l’attaque de Nara

La présidence malienne a confirmé la mort du chef de cabinet du Président de la transition, Oumar Traoré, dans l’attaque de ce 20 avril contre une délégation... 20.04.2023, Sputnik Afrique

Oumar Traoré, chef de cabinet du Président de la transition malien, figure parmi les victimes de l’attaque de Nara contre une délégation officielle dans une localité près de Nara, a annoncé la présidence malienne dans une note d'information, à la disposition de Sputnik.Les trois autres victimes de l’attaque sont Mohamed Sangare, agent de sécurité, Alassane Diallo, chauffeur au bureau de gestion du parc automobile, et Moussa Touré, entrepreneur et opérateur du forage.Les obsèques ont lieu ce jeudi 20 avril à la place d'armes de Kati, selon la présidence.Par ailleurs, un autre chauffeur, Kissima Keïta, est porté disparu, ajoute le communiqué.Le ministère malien de la Défense avait précédemment annoncé que quatre responsables d’une entreprise de forage avaient péri lors d’une attaque d’un groupe armé près de Nara. Toutefois, Bamako avait initialement démenti une information selon laquelle il s’agissait d’une délégation présidentielle. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile avait indiqué dans un communiqué, dont Sputnik avait également pu obtenir une copie, qu'il n'avait pas publié de déclaration sur l'attaque contre une délégation officielle à Nara.

mali, afrique subsaharienne, attaque, morts, disparus