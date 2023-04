https://fr.sputniknews.africa/20230420/grave-danger-le-kremlin-explique-pourquoi-il-est-oppose-a-lentree-de-lukraine-dans-lotan-1058726330.html

"Grave danger": le Kremlin explique pourquoi il est opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan

Moscou considère la perspective de l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan comme un danger pour sa sécurité, rappelle le Kremlin, alors que le secrétaire général de l'Otan effectue une visite à Kiev.

Empêcher l'Ukraine de rejoindre l'Otan est l'un des objectifs de l’opération militaire spéciale menée par la Russie, a déclaré ce jeudi le Kremlin par la voix de son porte-parole.Interrogé sur les perspectives d'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance nord-atlantique alors que le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, effectue une visite à Kiev ce 20 avril, le porte-parole du Kremlin s’est refusé à tout commentaire. "Le Kremlin n'a aucune évaluation de ces perspectives", a-t-il indiqué.Demande ukrainienneFin septembre 2022, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que l'Ukraine postulera pour rejoindre l'Otan de manière accélérée. Le secrétaire général de l’organisation, Jens Stoltenberg, commentant cette déclaration, a reconnu la position inchangée du bloc sur le droit de chaque pays de déterminer sa propre voie. Il a par ailleurs rappelé qu’il faudrait l’unanimité des 30 États membres. Or, les membres de l’Alliance sont loin d’être unanimes sur ce sujet.L’Otan affirme ne pas être partie au conflit en Ukraine. Les États membres du bloc fournissent pourtant aux troupes ukrainiennes des armes et des munitions d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars et forment des dizaines de milliers de soldats ukrainiens.

