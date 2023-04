https://fr.sputniknews.africa/20230420/cleopatre-noire-plainte-deposee-contre-netflix-en-egypte-1058730972.html

Cléopâtre noire: plainte déposée contre Netflix en Égypte

Cléopâtre noire: plainte déposée contre Netflix en Égypte

Un avocat égyptien demande la fermeture de la plateforme Netflix en Égypte à la suite de la sortie de la bande-annonce d'un documentaire sur la reine

Le scandale autour du documentaire de Netflix sur Cléopâtre, avant même sa diffusion, ne s'atténue pas.L'avocat égyptien Mahmoud al-Semary a déposé plainte auprès du ministère public de l’Égypte pour demander la fermeture de la plateforme dans le pays, écrit The Egypt Independent.La bande-annonce du documentaire contredit l'histoire égyptienne et fait la promotion d’un afrocentrisme qui vise à déformer et oblitérer l'identité égyptienne, selon la plainte.Mahmoud al-Semary accuse également les réalisateurs du film et le management de la plateforme de "falsification".Précédemment, Zahi Hawass, égyptologue renommé et ancien ministre égyptien des Antiquités, avait lui aussi décrit la représentation de la reine Cléopâtre par une femme noire comme de la falsification: "C'est complètement faux. Cléopâtre était grecque, ce qui signifie qu'elle était blonde, pas noire".Netflix a diffusé la bande-annonce de sa nouvelle série Queen Cleopatra la semaine dernière. La reine d'Égypte, issue d'une dynastie d'origine grecque, y est jouée par la Britannique Adele James, à la peau noire.

