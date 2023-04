https://fr.sputniknews.africa/20230420/ces-categories-de-motos-et-de-vehicules-interdits-de-circuler-la-nuit-a-alger-1058726456.html

Ces catégories de motos et de véhicules interdits de circuler la nuit à Alger

Les motos et les voitures bruyantes ne sont désormais plus autorisées à Alger durant la nuit, selon une décision prise par les services de la wilaya de la... 20.04.2023, Sputnik Afrique

La wilaya d’Alger a pris deux arrêtés interdisant désormais une catégorie de motos et de voitures de circuler la nuit dans la capitale.Selon un communiqué, publié le 19 avril sur sa page Facebook*, ces mesures ont été prises suite à un grand désagrément causé aux résidents et passants par les puissants bruits des grosses motos et des voitures et suite à de nombreuses plaintes reçues.La commission de sécurité, réunie sous la présidence du wali d’Alger, a décidé d’interdire la circulation des motos, dont les cylindres dépassent 125 cm³, à partir de 22h le soir jusqu’à 6h le matin.Quant à la seconde initiative, elle concerne les voitures qui dérangent les citadins par de puissants bruits résultant d’une modification non réglementaire.Des sanctions prévuesEn cas de violation de ces mesures, tout contrevenant verra la mise en fourrière de son véhicule pour une durée de huit jours, et pour une durée de 15 jours en cas de récidive. De plus, les frais de l’immobilisation seront à la charge des perturbateurs.Il est à noter que ces deux initiatives entrent en vigueur à partir du troisième jour de l’Aïd el-Fitr qui sera célébrée en Algérie le 21 ou le 22 avril.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

