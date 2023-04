https://fr.sputniknews.africa/20230420/ce-que-lon-sait-du-satellite-us-evoque-un-temps-comme-la-cause-de-leclair-a-kiev-1058725395.html

Ce que l'on sait du satellite US évoqué un temps comme la cause de l'éclair à Kiev

Ce que l’on sait du satellite US évoqué un temps comme la cause de l’éclair à Kiev

Après plus de 20 ans en orbite, le satellite américain de recherche RHESSI est sorti de l'orbite terrestre et s'est consumé dans l'atmosphère.

Le satellite américain RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager), décommissionné par la NASA, est sorti de l’orbite terrestre et s’est consumé dans l’atmosphère, selon le site spacetrack.org, qui publie les informations du Commandement de la défense aérospatiale des États-Unis.Sur le site, l'objet spatial a été répertorié dans le catalogue sous le numéro 27370, son statut est indiqué comme "sorti de l’orbite".Plus tôt dans la journée, ce satellite avait été soupçonné d’avoir provoqué un flash dans le ciel de Kiev. Le phénomène a été observé vers 19h00 GMT le 19 avril. L’hypothèse a depuis été démentie. Interrogé par Sputnik environ à 23h00 GMT le même jour, un représentant de la NASA a indiqué qu’à ce moment l’engin se trouvait en orbite. Les risques sont minimesL’entrée des débris du satellite ne devrait pas poser de problèmes sur Terre, a par ailleurs indiqué la NASA. Sa missionLe vaisseau spatial de 300 kilos environ a été mis en orbite en 2002 avant d’être décommissionné en 2018. Depuis son orbite terrestre basse, il a observé des éruptions et des éjections de masse coronale du Soleil.RHESSI a enregistré plus de 100.000 événements solaires, capturant certaines des premières images en rayons X à haute énergie et en rayons gamma d'éruptions solaires.

