Attaque contre une délégation officielle malienne, au moins quatre morts

Au moins quatre personnes ont été tuées dans l'attaque d'une délégation officielle malienne à quelque 400 km au nord de Bamako, près de la frontière... 20.04.2023, Sputnik Afrique

Les victimes n'ont pas été encore officiellement identifiées par les autorités et des zones d'ombres subsistent sur la nature de la délégation qui venait prospecter des forages pour les populations locales à une quarantaine de kilomètres de la ville de Nara, non loin de la forêt du Wagadou.Une source du gouvernorat a également donné cette version, assurant que de nombreux militaires étaient arrivés à Nara en renfort."Les djihadistes ont attaqué ce mercredi une délégation de la présidence de la République. Il y a quatre morts et des disparus. Les recherches se poursuivent", a aussi dit un élu local.Un responsable militaire a donné à l'AFP un bilan d'au moins quatre morts, dont deux totalement calcinés et non identifiés et au moins deux portés disparus. Le bilan de quatre morts et d'un véhicule calciné a aussi été donné par une source policière.

