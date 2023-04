Un combattant russe grièvement blessé rampe dans un champ de mines dans le Donbass

"Ils m’ont entendu, et le gars avec l’indicatif d’appel Oper est devenu mon fil conducteur. Il m’a dit où ramper pour ne pas avoir de problèmes. J’ai dû attendre la nuit dans une forêt. Le lendemain matin, j’ai rampé à nouveau, et environ 500 mètres plus tard, j’ai rencontré les gars […]. Je ne peux même pas décrire ces émotions. Je n’avais même pas la force de me réjouir, et moi-même je ne comprenais presque rien. Ce n’est que maintenant que je commence à comprendre à quel point j’ai de la chance. Les gars m’ont chargé sur un char et m’ont évacué", a conclu le volontaire.