L'Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé au monde d'ici la mi-2023

L'Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé au monde d'ici la mi-2023

19.04.2023

L'Inde est en passe de devenir le pays le plus peuplé du monde, dépassant la Chine avec près de 3 millions d'habitants supplémentaires d'ici la mi-2023, selon des données publiées le 19 avril par les Nations Unies.Les données démographiques du "State of World Population Report, 2023" du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) estiment que l'Inde compte actuellement 1,4286 milliard d'habitants contre 1,4257 milliard pour la Chine.Des experts utilisant des données antérieures de l'ONU ont prévu que l'Inde dépasserait la Chine en ce mois d'avril. Cependant, les responsables de la population de l'ONU ont déclaré qu'il n'était pas possible de préciser une date en raison de "l'incertitude" sur les données provenant de l'Inde et de la Chine, d'autant plus que le dernier recensement de l'Inde a été effectué en 2011 et que le prochain prévu en 2021 a été retardé en raison de la pandémie.Bien que l'Inde et la Chine représentent plus d'un tiers de la population mondiale estimée à 8,045 milliards d'habitants, la croissance démographique des deux géants asiatiques a ralenti beaucoup plus en Chine qu'en Inde.En 2022, la population chinoise a chuté pour la première fois en six décennies, un tournant historique qui devrait, selon des économistes, marquer le début d'une longue période de recul du nombre de ses citoyens avec de profondes implications pour son économie et le monde.De même, la croissance démographique annuelle de l'Inde a baissé à 1,2 % depuis 2011, contre 1,7 % au cours des 10 années précédentes, selon les données du gouvernement.

