Les USA testent un missile intercontinental Minuteman III

Les USA testent un missile intercontinental Minuteman III

Une démonstration de force ou un essai de routine? L’un mis dans l’autre, le fait est que Washington a tiré un missile balistique intercontinental qui a volé... 19.04.2023, Sputnik Afrique

L'armée des États-Unis a procédé à un tir d'essai du missile balistique intercontinental lancé depuis le sol et capable de porter une ogive thermonucléaire, a déclaré ce mercredi 19 avril la base spatiale de Vandenberg, en Californie.Le missile sélectionné au hasard dans les arsenaux du Montana, a parcouru 6.760 kilomètres au-dessus de l'océan Pacifique, selon la base.La base précise que de tels tests ont eu lieu plus de 300 fois auparavant, et ce test n'est pas le résultat des événements mondiaux actuels.

