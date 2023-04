https://fr.sputniknews.africa/20230419/le-salon-auto-shanghai-fait-vrombir-de-nouvelles-supercars--images-1058705585.html

De nouvelles voitures de sport, des caractéristiques impressionnantes, une automobile changeant de couleur... Du 18 au 27 avril, le salon Auto Shanghai 2023...

Le Salon international de l'industrie automobile de Shanghai 2023 a ouvert ses portes le 18 avril au Centre national des expositions dans la capitale économique de la Chine.Près de 1.000 entreprises de 20 pays et régions du monde participent à cette 20e exposition.Environ 1.500 modèles de voitures de fabricants chinois et étrangers sont présentés dans les pavillons. Près d'un million de personnes devraient visiter l'exposition, qui durera jusqu'au 27 avril.Un correspondant de Sputnik sur place a donné un aperçu des dernières nouveautés et des engins surprenants de cet événement.Parmi les participants du salon se trouve le célèbre constructeur de motos italien Ducati, qui a dévoilé pour la première fois deux nouveaux produits sportifs: la Streetfighter V4 et la Monster SP.Un nouveau bolide pour plus de 880.000 eurosUn autre fabricant italien, Lamborghini, a présenté sa nouvelle supercar de luxe hybride Revuelto, qui remplace la Lamborghini Aventador.La nouvelle voiture est équipée d'un moteur à combustion interne V12 de 6,5 litres et de trois moteurs électriques. Sa puissance totale est de 1.015 chevaux et elle peut monter à 100 km/h en 2,5 secondes. Sa vitesse de pointe est de 350 km/h.Le coût de cette voiture de sport est aussi prodigieux que ses caractéristiques. Elle est estimée à 881.000 euros.Parmi les autres participants, le constructeur automobile britannique de sport Lotus NYO qui a présenté un stand impressionnant à l’événement.Ce dernier offre la possibilité à ceux qui le souhaitent de se familiariser avec l’histoire des courses de l’entreprise depuis les années 1950.En outre, la société a montré son premier SUV électrique, la Lotus Eletre, ainsi que sa première supercar électrique, la Lotus Evija.Une voiture changeant de couleurDe son côté, la marque BMW a attiré l’attention des visiteurs avec un produit exposé pour le moins particulier. Il s’agit de la voiture BMW i Vision DEE, qui est capable de changer la couleur de sa carrosserie grâce à une pellicule électronique, E Ink Prism 3.Cette dernière peut être utilisée en dehors de l'industrie automobile, car elle peut être produite sous de nombreuses formes différentes.

