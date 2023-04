https://fr.sputniknews.africa/20230419/larmee-soudanaise-libere-les-etudiants-bloques-a-khartoum-depuis-le-debut-des-hostilites---video-1058699134.html

L’armée soudanaise libère les étudiants bloqués à Khartoum depuis le début des hostilités - vidéo

L’armée soudanaise libère les étudiants bloqués à Khartoum depuis le début des hostilités - vidéo

Une vingtaine d’étudiants, piégés dans leur université dans le centre de Khartoum, ont été évacués par l’armée soudanaise. Après quatre jours d'affrontements... 19.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-19T10:11+0200

2023-04-19T10:11+0200

2023-04-19T10:11+0200

afrique subsaharienne

soudan

khartoum

université

étudiants

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/13/1058695535_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_03f7b6be2ddfeee86df6aa0b807bbd7c.jpg

L’armée soudanaise a annoncé, dans la soirée du 18 avril, la libération des étudiants et employés bloqués à Khartoum. Il s’agit d’une vingtaine de personnes restées depuis le début des hostilités dans le campus principal de l’université de Khartoum (UofK), dans le centre de la ville.Au total, 88 personnes, étudiants et employés se sont retrouvés bloqués dans le campus de l’université le 15 avril, au déclenchement des affrontements. Plus tard, 66 personnes ont réussi à s’évader, tandis que 22 restaient bloquées. L’un des étudiants est décédé pendant un échange de tirs près de l’université et une personne a été gravement blessée, selon les témoignages des étudiants.L’université est située à proximité des locaux du ministère soudanais de la Défense et de l’état-major du commandement général des forces armées, théâtre de combats intenses depuis le 15 avril.Des jours de combats intensesAu 18 avril, plus de 270 personnes ont été tuées et 2.700 ont été blessées dans le pays, selon l’OMS. Les affrontements ont lieu entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays depuis le coup d’État de 2021, et les Forces de soutien rapide (FSR), groupe paramilitaire du Mohamed Hamdane Daglo, le numéro deux du pays.

afrique subsaharienne

soudan

khartoum

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, soudan, khartoum, université, étudiants