La Russie lancera sa première production en série de drones de transport

La Russie se lance dans la construction de sa première usine pour produire en masse des drones de transport dans la région de Samara, sur la Volga, a annoncé ce 19 avril à Sputnik Transport du futur, concepteur de drones civils.Les investissements alloués à ce projet devraient dépasser les six milliards de roubles (soit environ 73 millions de dollars) au cours des trois prochaines années, selon l’entreprise.Production en sérieSelon la société, un site de plus de 40.000 mètres carrés a été acheté pour mettre en œuvre le projet. Les travaux de construction débuteront sur le site dès ce mois d’avril.L’usine de Togliatti fabriquera sept versions de drones et mènera des essais de vol.Son volume de production devrait dépasser 3.000 drones par an en 2024.Transport du futur est une société innovante privée. À l'heure actuelle, sa gamme de modèles comprend des taxis aériens et un avion-cargo sans pilote, dont le poids au décollage peut atteindre 700 kg.

