https://fr.sputniknews.africa/20230419/la-justice-centrafricaine-nomme-les-coupables-des-meurtres-de-neuf-chinois-1058712432.html

La Justice centrafricaine nomme les coupables des meurtres de neuf Chinois

La Justice centrafricaine nomme les coupables des meurtres de neuf Chinois

Le ministre centrafricain de la Justice a rendu publiques les conclusions de l’enquête sur les meurtres d’un groupe de Chinois tués en mars. Les enquêteurs... 19.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-19T18:50+0200

2023-04-19T18:50+0200

2023-04-19T18:50+0200

chine

russie

meurtre

république centrafricaine

afrique

afrique subsaharienne

justice

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/17/1058293044_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_eca737fd3a812125ce8d7f95a4ea7c8e.jpg

L’enquête sur les meurtres en mars de neuf citoyens chinois dans le site minier de Chimbolo en Centrafrique a confirmé qu'ils avaient été tués par des membres de la Coalition antigouvernementale patriote pour le changement (CPC), a déclaré le ministre de la Justice, des droits humains et de la bonne gouvernance, Arnaud Djoubaye Abazene.Le garde des Sceaux a précisé qu'il avait reçu le rapport de la commission d'enquête.Pointé du doigt par le gouvernement centrafricain peu après ces meurtres, la CPC a nié toute implication dans cette affaire.Lors de son discours, dont Sputnik a obtenu une copie, M.Djoubaye Abazene a qualifié la Chine de "pays frère" notant d’"excellentes relations bilatérales gagnant-gagnant" entre Bangui et Pékin. Il a par ailleurs remercié la Russie qui a réussi à "neutraliser certains auteurs, saisir des pièces à conviction et mettre en débandade les résidus de ces criminels".L’attaque contre les ressortissants chinois a été perpétrée par des hommes armés dans une mine d'or de la société minière chinoise Gold Coast Group dans le centre-sud de la République centrafricaine. Elle a fait réagir jusqu’au sommet de l’État chinois, le Président Xi Jinping appelant à punir les auteurs de l'attaque strictement et conformément à la loi.

chine

russie

république centrafricaine

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chine, russie, meurtre, république centrafricaine, afrique, afrique subsaharienne, justice