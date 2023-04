https://fr.sputniknews.africa/20230419/la-finlande-gele-des-biens-immobiliers-russes-moscou-reagit-1058705868.html

La Finlande gèle des biens immobiliers russes, Moscou réagit

Les autorités finlandaises ont imposé des restrictions au bâtiment et au terrain du Centre russe de la science et de la culture à Helsinki et à d’autres biens... 19.04.2023, Sputnik Afrique

L’ambassade de Russie en Finlande a annoncé ce mercredi 19 avril à Sputnik avoir envoyé une note au ministère finlandais des Affaires étrangères demandant d’expliquer le gel des biens immobiliers appartenant à l’État russe à Helsinki et bénéficiant ainsi de l’immunité conformément à la Convention européenne sur l’immunité des États.Biens immobiliers russes gelésLe journal finlandais Helsingin Sanomat avait annoncé le 18 avril que l’Autorité nationale d’exécution des lois du pays avait gelé le terrain et le bâtiment du Centre russe de la science et de la culture dans la capitale finlandaise pour au moins trois semaines. "Le gel est une mesure dite temporaire, au cours de laquelle la Russie ne peut céder, démolir ou mettre en gage ces biens", précise le journal. Des restrictions frappent aussi sept appartements où résident les diplomates russes qui travaillent dans ce centre.Les autorités finlandaises ont informé la Russie de leurs actions, "se référant à la nécessité de se conformer aux sanctions de l'UE […]. Tous les biens immobiliers mentionnés sont la propriété de la Fédération de Russie", rappelle l’ambassade.Le 1er avril, le magazine financier finlandais Talouselämä avait signalé que l’autorité de recouvrement des créances du pays avait bloqué les comptes du Centre russe de la science et de la culture à la banque Nordea. L'ambassade russe avait alors déclaré qu’elle étudiait les moyens d'assurer le fonctionnement de ce centre.

