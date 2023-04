https://fr.sputniknews.africa/20230418/trois-autres-quartiers-dartiomovsk-liberes-nouveau-bilan-de-la-defense-russe-1058686361.html

Trois autres quartiers d’Artiomovsk libérés: nouveau bilan de la Défense russe

Trois autres quartiers d’Artiomovsk libérés: nouveau bilan de la Défense russe

Six drones et deux dépôts de carburant ont été détruits en Ukraine durant les dernières 24 heures. En outre, des détachements d’assaut russes se sont emparés... 18.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-18T15:15+0200

2023-04-18T15:15+0200

2023-04-18T15:15+0200

donbass. opération russe

artiomovsk (bakhmout)

russie

ukraine

conflit ukrainien

défense

bilan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/0b/1058167021_0:0:1725:970_1920x0_80_0_0_8de2533d2224d0cd0731a7571257e281.jpg

Au cours des dernières 24 heures, l'armée russe a détruit deux dépôts de carburant et six drones ukrainiens, a annoncé ce mardi le ministère russe de la Défense.Des détachements d’assaut ont également libéré trois autres quartiers dans le nord, le sud et le centre de la ville stratégique d’Artiomovsk (Bakhmout en ukrainien), selon le porte-parole de la Défense russe Igor Konachenkov.Autres pertes de Kiev sur les axes principaux:

artiomovsk (bakhmout)

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

artiomovsk (bakhmout), russie, ukraine, conflit ukrainien, défense, bilan