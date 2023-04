https://fr.sputniknews.africa/20230418/poutine-se-rend-a-letat-major-du-groupement-militaire-dniepr-dans-la-region-de-kherson-1058675547.html

Poutine se rend à l'état-major du groupement militaire "Dniepr", dans la région de Kherson

Le Président russe s'est rendu ce mardi dans la région de Kherson pour rencontrer les militaires déployés là-bas dans le cadre de l'opération russe. Il a... 18.04.2023, Sputnik Afrique

"Le commandant suprême des forces armées de la Fédération de Russie s'est rendu à l'état-major du groupement militaire 'Dniepr''" dans la région de Kherson, a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Lors d'une réunion, le Président a demandé aux militaires d'exprimer leur opinion sur la situation sur les axes de Kherson et de Zaporojié et d'échanger des informations.Le chef de l'État a également visité l'état-major de la Garde nationale "Vostok" en République populaire de Lougansk. Il a écouté des rapports des militaires de haut rang sur la situation sur cet axe. Poutine a également félicité les militaires à l'occasion des fêtes de Pâques et leur a offert des icônes.

