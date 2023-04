https://fr.sputniknews.africa/20230418/les-brics-bientot-engages-dans-le-reglement-du-conflit-ukrainien-1058677514.html

Les BRICS bientôt engagés dans le règlement du conflit ukrainien?

Le Brésil poursuit ses efforts visant à devenir médiateur dans le conflit ukrainien. Son gouvernement a soulevé cette question au sein des BRICS, a confié à... 18.04.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement brésilien examine avec les pays des BRICS le soutien de la proposition du Président Luiz Inacio Lula da Silva de participer au règlement du conflit en Ukraine, a fait savoir à Sputnik une source au sein de la diplomatie brésilienne.Et de souligner que l'objectif du Brésil est une recherche collective de la paix.Un médiateur potentielAuparavant, M. Lula da Silva avait déclaré que les États-Unis et l'Europe devaient commencer à parler d'un règlement en Ukraine au lieu d'encourager le conflit. Il appelait les pays qui ne sont pas engagés dans le conflit à assumer la promotion des négociations de paix et à accorder à la Russie des "conditions minimales" pour mettre fin à ce conflit. En outre, le Président brésilien a proposé de créer un format semblable du G20 pour discuter de la situation en Ukraine. Il tente de s’imposer en médiateur et a indiqué le 16 avril avoir discuté avec la Chine et les Émirats arabes unis d’une médiation conjointe dans ce conflit, selon l'AFP.

