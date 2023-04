Le G7 n’arrive pas à trouver une approche constructive face à Pékin

https://fr.sputniknews.africa/20230418/le-g7-narrive-pas-a-trouver-une-approche-constructive-face-a-pekin-1058690057.html

La Chine n'est prête qu'à un dialogue égal avec les États-Unis pour réduire les risques stratégiques et n’accepte pas les doubles standards de l’Occident, a déclaré à Sputnik Pavel Kamennov de l'Institut de la Chine et de l'Asie contemporaine.Précédemment, les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis au Japon avaient appelé la Chine à augmenter la transparence de ses politiques, plans et capacités en matière d'armes nucléaires. Dans ce contexte, l’expert rappelle que Pékin participe à de nombreux forums sur la sécurité, y compris à la plateforme de l'Onu, et est toujours prêt au dialogue.Selon M.Kamennov, la Chine est aujourd’hui à la traîne en nombre de lanceurs stratégiques et d'ogives nucléaires et estime qu'elle doit d'abord atteindre le niveau des États-Unis et de la Russie pour entamer des négociations en la matière sur des positions égales.Pour sa part, Qian Yaxu, chercheur au Centre d'études américaines de la Southwestern Transportation University, indique que l'accord AUKUS conclu en septembre 2021 entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie constitue une violation grave du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.Le problème de Taïwan et la "sécurité mondiale" vus par le G7Dans la même déclaration signée au Japon, le G7 reconnaît l'importance de la coopération avec la Chine pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la biodiversité, la sécurité mondiale, la santé et l'égalité des sexes.Pourtant, le document, qui souligne bien l'importance de "la paix et de la stabilité" dans le détroit de Taïwan, remet la responsabilité des récentes tensions dans la région à la Chine continentale, l'appelant à "s'abstenir de menace, de coercition, d'intimidation ou de recours à la force" contre Taïwan.

