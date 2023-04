https://fr.sputniknews.africa/20230418/lafrique-et-le-moyen-orient-depenseront-pour-lia-3-milliards-de-dollars-en-2023-1058686243.html

L'Afrique et le Moyen-Orient dépenseront pour l'IA 3 milliards de dollars en 2023

L'Afrique et le Moyen-Orient dépenseront pour l'IA 3 milliards de dollars en 2023

Jusqu'en 2026, les pays du monde investiront de plus en plus dans l'intelligence artificielle. Parmi les régions avec la croissance la plus rapide en la... 18.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-18T15:12+0200

2023-04-18T15:12+0200

2023-04-18T15:12+0200

afrique

intelligence artificielle

moyen-orient

dépenses

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104055/04/1040550425_0:36:1920:1116_1920x0_80_0_0_0ba4ce21d66bd5c9c94431af7a4d3d2e.jpg

Si les États-Unis seront le plus grand marché pour les systèmes centrés sur l'IA pour les années à venir (plus de 50% des dépenses mondiales), les dépenses consacrées à l'intelligence artificielle en Afrique et au Moyen-Orient, y compris Israël, atteindront pas moins de 3 milliards de dollars en 2023, selon une prévision de l'International Data Corporation (IDC).Ce chiffre a beau représenter seulement 2% du total mondial pour 2023, qui est de 151,4 milliards de dollars, cette zone connaîtra le taux de croissance le plus rapide au monde au cours des prochaines années, prévoit l'IDC.Sur la période allant de 2022 à 2026, les dépenses dans l’IA dans ces régions augmenteront à un taux de croissance annuel composé de 29,7%, pour atteindre 6,4 milliards de dollars en 2026, selon l'IDC.La pandémie comme catalyseurCes dépenses comprennent les logiciels, le matériel et les services pour les systèmes centrés sur l'IA."Les effets de la pandémie ont engendré de nouvelles dépenses liées à l'adoption de l'IA, en particulier au sein du secteur bancaire et financier, manufacturier, commercial, médical et gouvernemental", a expliqué Manish Ranjan, responsable principal du programme pour les logiciels, le cloud et les services informatiques chez IDC.

afrique

moyen-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, intelligence artificielle, moyen-orient, dépenses