La Chine déterminée à porter sa coopération avec l’armée russe à "un autre niveau"

Arrivé à Moscou pour sa première visite depuis sa nomination, le ministre chinois de la Défense s’est dit prêt à renforcer les relations avec la Russie dans le... 18.04.2023, Sputnik Afrique

Pékin et Moscou envisagent de développer leur coopération militaire et militaro-technique pour la porter à un autre niveau, a annoncé le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu. En visite à Moscou ce mardi, il a rencontré son homologue russe, Sergueï Choïgou.Sergueï Choïgou a quant à lui estimé que la coordination des efforts de Moscou et de Pékin a un effet stabilisateur sur la situation dans le monde.Il s'agit de la première visite à l'étranger de Li Shangfu depuis sa nomination. Le ministre chinois a été reçu dimanche par Vladimir Poutine, un geste dont M.Li n’a pas manqué de souligner l’importance.Lors d'une rencontre avec le Président russe, le ministre a indiqué avoir choisi la Russie pour "mettre l'accent sur la nature spéciale et l'importance stratégique de nos relations bilatérales".Cette visite de M.Li en Russie intervient après celle du Président chinois Xi Jinping en mars à Moscou.La coopération militaire russo-chinoiseLa Chine et la Russie entretiennent des liens étroits en matière de défense, menant régulièrement des exercices conjoints. En septembre 2022, de vastes exercices militaires impliquant la Chine et baptisés Vostok 2022 (Orient 2022) se sont déroulés dans l’Extrême-Orient russe.

