Donald Trump: "Les États-Unis sont un gâchis. Notre économie s'effondre"

Donald Trump: "Les États-Unis sont un gâchis. Notre économie s'effondre"

L'Amérique et son économie sont confrontées à des défis majeurs qui pourraient saper la position de Washington dans le monde, a déclaré l'ancien Président américain Donald Trump lors d'une convention de la National Rifle Association (NRA) dans l'État de l'Indiana la semaine dernière.Quelque chose d'"impensable"Cela reviendrait à la "plus grande défaite de Washington en 200 ans", ce qui était "impensable il y a quelques années à peine", a martelé M.Trump lors de son allocution.Selon lui, c'est l'administration Biden et ses politiques étrangère et intérieure qui ont poussé le pays au bord de l'effondrement. Elles ont eu pour résultat une alliance entre la Russie et la Chine. Avec l'Iran et la Corée du Nord, Moscou et Pékin forment désormais une "coalition menaçante et destructrice", a ajouté l'ex-Président.Critique de l'administration actuelle"Je crois que c'est la période la plus dangereuse de l'histoire de notre pays", a-t-il encore estimé. Il a accusé l'administration Biden de ne pas avoir pu éviter une escalade entre Washington et Moscou. L'usage d'armes nucléaires est maintenant évoqué, y compris par la Russie.Par conséquent, l'administration actuelle a causé plus de "dommages" aux États-Unis que les "cinq pires" Présidents du pays, a encore affirmé Donald Trump, sans pour autant préciser de qui il parlait.Le milliardaire a confirmé son intention de se porter candidat pour l'élection présidentielle de 2024. Il s'est engagé à "rendre l'Amérique grande à nouveau" s'il est élu. Il fait face cependant à plusieurs problèmes judiciaires, dont une affaire pénale liée au financement de sa campagne de 2016.

