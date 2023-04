Ce robot russe antichar Marker utilisé dans le Donbass sera doté d’un drone-kamikaze

https://fr.sputniknews.africa/20230418/ce-robot-russe-antichar-marker-utilise-dans-le-donbass-sera-dote-dun-drone-kamikaze-1058682013.html

La Russie envisage d’équiper les robots antichars Marker de drones-kamikaze. Ces véhicules, dont le nom provisoire est BAS-80, sont en train d’être testés, a expliqué à Sputnik Evgueni Doudorov, responsable du développement.Le poids du BAS-80 sans son unité combattante est de 1,7 kilogramme, le volume potentiel de cette dernière étant d'environ 600 grammes. La portée de vol peut aller jusqu'à 30 kilomètres et le temps de vol jusqu'à 18 minutes. Ces drones ont été spécialement conçus pour les robots Marker.En réponse aux Leopard et AbramsC’est suite à l’annonce des livraisons de chars européens Leopard et américains Abrams à Kiev que Moscou a fait part du déploiement des robots Marker dans le Donbass.Début mars, quatre véhicules ont été envoyés dans le Donbass pour les tester. Fin mars, l’ancien patron de Roscosmos Dmitri Rogozine avait déclaré que la production en série du robot Marker, doté du missile antichar Kornet, serait lancée une fois que les tests auront pris fin.

