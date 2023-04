https://fr.sputniknews.africa/20230417/un-mig-31-detruit-un-ennemi-fictif-dans-le-pacifique---video-1058665958.html

Un MiG-31 "détruit" un ennemi fictif dans le Pacifique - vidéo

Un MiG-31 "détruit" un ennemi fictif dans le Pacifique - vidéo

Dans des conditions météorologiques difficiles, l’équipage d’un intercepteur MiG-31 a avec succès effectué une simulation de combat aérien en "détruisant" un... 17.04.2023, Sputnik Afrique

Dans le cadre de l’inspection surprise de la flotte du Pacifique, un MiG-31 a "détruit" l’avion d’un ennemi fictif ayant "violé" la frontière aérienne russe.Le rôle de l’ennemi fictif a été joué par l’équipage de l’intercepteur MiG-31. Selon la conception de l’exercice, il avait pour objectif de s’infiltrer, en cachette, dans la zone de responsabilité de la flotte.Le ministère russe de la Défense a précisé que l'équipage d'un avion similaire a effectué l’interception de l'intrus. L’équipage a effectué avec succès la recherche et la détection ainsi que la capture de la cible ainsi que le tir simulé d’un missile."Un niveau très élevé"L’inspection surprise de la flotte du Pacifique a été lancée le 14 avril sur ordre du chef des armées Vladimir Poutine. Plus de 25.000 militaires, ainsi que 167 bâtiments de guerre, dont 12 sous-marins, et 89 avions et hélicoptères ont pris part à sa première étape.Le Président russe a qualifié la tenue de cette première étape de "très haut niveau" tout en exhortant le ministre de la Défense à s’intéresser aux exercices des autres flottes.

