Poutine: "La flotte peut être utilisée dans les conflits sur n'importe quel axe"

L’axe ukrainien et la défense du Donbass sont prioritaires pour les forces armées russes, a souligné Vladimir Poutine auprès de son ministre de la Défense... 17.04.2023, Sputnik Afrique

L’inspection surprise de la flotte du Pacifique a été au cœur de la rencontre au Kremlin entre le Président russe et son ministre de la Défense.Il a donc fait valoir que certaines forces de la flotte "peuvent évidemment être utilisées dans les conflits sur n’importe quel axe".Vers de futurs contrôlesAlors qu’actuellement la deuxième étape de l’inspection surprise de la flotte du Pacifique est en cours, le Président russe a donné son appréciation de la première. Plus de 25.000 militaires, ainsi que 167 bâtiments de guerre, dont 12 sous-marins, et 89 avions et hélicoptères ont pris part à celle-ci, a précisé Sergueï Choïgou.Dans le cadre de la deuxième étape, le groupement de forces se déplace vers la partie sud de la mer d'Okhotsk pour accomplir des tâches de manœuvre de combat et comprendre la situation sous-marine. En outre, les exercices de défense aérienne tactiques ont commencé.Le 18 avril, débutera l’étape finale de l’inspection. Des frappes de missiles avec des lancements électroniques seront portées, a précisé le ministre de la Défense. En outre, les forces de la flotte effectueront des tirs d'artillerie pratiques sur des cibles aériennes et maritimes fictives, alors que des porte-missiles stratégiques voleront vers la partie centrale de l'océan Pacifique en imitant des frappes contre des groupes de navires d’un ennemi fictif.Vladimir Poutine a exhorté "à prêter également attention à la mise au point et à la préparation" des exercices des autres flottes.

