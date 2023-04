https://fr.sputniknews.africa/20230417/les-ressources-de-soutien-militaire-us-a-kiev-ne-sont-pas-illimitees-previent-le-pentagone-1058670705.html

Les ressources de soutien militaire US à Kiev ne sont pas illimitées, prévient le Pentagone

Les ressources de soutien militaire US à Kiev ne sont pas illimitées, prévient le Pentagone

Les ressources américaines destinées à apporter l'assistance militaire à l'Ukraine sont extraordinaires, mais pas illimitées, a déclaré le secrétaire adjoint à... 17.04.2023, Sputnik Afrique

Bien que les fonds débloqués par le Congrès au soutien militaire de l'Ukraine soient importants, ils ne sont pas infinis, a tenu à souligner le vice-chef du Pentagone lors d'un discours en ligne organisé par Foreign Policy.Il a expliqué la réticence des États-Unis à fournir des avions F-16 à Kiev par des problèmes logistiques. "Nous aurions pu dépenser tout cet argent en F-16, et ces avions n'arriveraient en Ukraine que d'ici un an et demi", a annoncé le responsable.Toujours selon lui, les négociations entre Moscou et Kiev "ne sont pas inévitables", et les hostilités pourront se poursuivre "pendant des mois encore".Il a également indiqué que Washington ne croyait pas que Moscou utilisera des armes nucléaires dans le conflit ukrainien, car ce dernier ne menace pas l'existence de la Fédération de Russie.

