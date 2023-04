https://fr.sputniknews.africa/20230417/lambassadeur-de-lue-au-soudan-agresse-chez-lui-1058674760.html

L'ambassadeur de l'UE au Soudan "agressé" chez lui

L'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan a été "agressé" chez lui, a annoncé lundi soir le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell alors que... 17.04.2023, Sputnik Afrique

"Il y a quelques heures, l'ambassadeur de l'UE au Soudan a été agressé dans sa résidence", a tweeté M.Borrell.Dénonçant "une violation flagrante" de la Convention de Vienne, il a rappelé que les autorités soudanaises avaient la responsabilité d'assurer la sécurité des installations diplomatiques et des diplomates présents dans leur pays.L'ambassadeur de l'UE, l'Irlandais Aidan O'Hara, est "OK", a indiqué à l'AFP Nabila Massrali, porte-parole du service diplomatique de l'UE, précisant que la délégation de l'UE n'avait pas été évacuée. "La sécurité de notre personnel est notre priorité", a-t-elle souligné.Un peu plus tôt dans la journée, M.Borrell avait appelé à un cessez-le-feu dans le pays "afin de permettre une médiation". "L'UE s'emploie à persuader les deux parties de la nécessité d'une pause humanitaire et à encourager le dialogue", avait-il ajouté.Le conflit était latent depuis des semaines entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays, et son numéro deux, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", à la tête des Forces de soutien rapide (FSR), qui avaient évincé ensemble les civils du pouvoir lors du putsch d'octobre 2021.

soudan, josep borrell, afrique subsaharienne, union européenne (ue)