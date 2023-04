https://fr.sputniknews.africa/20230417/la-russie-a-concu-un-systeme-de-guerre-electronique-capable-datteindre-lorbite-terrestre-1058672082.html

La Russie a conçu un système de guerre électronique capable d’atteindre l’orbite terrestre

La Russie a conçu un système de guerre électronique capable d’atteindre l’orbite terrestre

Moscou a mis au point un système capable de mettre définitivement hors service les satellites d’un potentiel adversaire se trouvant sur l’orbite de la Terre. 17.04.2023, Sputnik Afrique

Les ingénieurs du complexe militaro-industriel russe ont mis au point un nouveau système de guerre électronique capable de perturber le fonctionnement des satellites, a fait savoir à Sputnik une source proche du dossier. La portée du système va jusqu'à 36.000 kilomètres au-dessus du niveau de la mer, et l’orbite géostationnaire de la Terre tombe donc dans cette zone. Les caractéristiques exactes du nouveau système ne sont pas divulguées. Pourtant, l'interlocuteur de l'agence assure que la puissance de ses émetteurs à courte portée est suffisante non seulement pour supprimer, mais aussi pour mettre définitivement hors service l'électronique du satellite ennemi.Systèmes utilisés dans l’opération militaire spécialeLa guerre électronique consiste à influencer les systèmes radio-électroniques de la partie adverse à l'aide d'un rayonnement électromagnétique ou d'interférences, provoquant l'arrêt de l'équipement.L'armée russe est dotée de divers systèmes de ce genre: Triada, Moskva, Krassoukha et autres. Certains d'entre eux sont utilisés dans le cadre de l’opération militaire spéciale en Ukraine. Ces dernières semaines, les technologies de brouillage russes ont notamment été vues à l’œuvre dans la lutte contre les drones ukrainiens. Le système Polé-21 est souvent mis à contribution.

