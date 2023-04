https://fr.sputniknews.africa/20230417/ce-pays-paiera-la-russie-en-yuan-pour-une-centrale-nucleaire-1058669398.html

Ce pays paiera la Russie en yuans pour une centrale nucléaire

2023-04-17T17:19+0200

2023-04-17T17:19+0200

2023-04-17T17:40+0200

Le Bangladesh a convenu avec la Russie d'utiliser le yuan pour rembourser son prêt pour la construction de la centrale nucléaire de Rooppur, rapporte le journal bangladais Business Standard, citant le ministère des Finances du pays.Ce type de paiement a été rendu possible par les accords sino-bangladais signés en août de l’année dernière. En septembre 2022, la Banque centrale du Bangladesh avait déjà permis les transactions en yuan en autorisant les banques à ouvrir des comptes dans cette monnaie dans leurs succursales à l'étranger.La Russie fournit une aide au crédit pour la construction de la centrale nucléaire de Rooppur au Bangladesh, le projet est mis en œuvre par le groupe russe Rosatom. Le coût de la centrale nucléaire est estimé à 12,65 milliards de dollars, 90% de la construction est financée par un emprunt russe d'une maturité de 28 ans.La centrale de RooppurLa première pierre de la future centrale a été posée à l'automne 2013. Le site choisi pour la construction de Rooppur est situé sur la rive orientale de la rivière Padma, à 160 kilomètres de Dhaka, la capitale du Bangladesh. La centrale sera composée de deux unités de puissance avec des réacteurs modernes VVER-1200 d'une capacité de 1200 MW chacun, dont le cycle de vie est de 60 ans avec la possibilité de le prolonger de 20 ans supplémentaires.Face aux sanctions, la Russie mise sur les monnaies nationalesDans le cadre des sanctions imposées à la Russie par les pays occidentaux, les principales banques russes ont été privées d'accès à Swift, une plateforme de messagerie sécurisée permettant des opérations entre banques. En réponse, la Russie a annoncé son intention d’intensifier l'utilisation des monnaies nationales dans les règlements mutuels avec ses partenaires.Fin mars, le Président russe Vladimir Poutine avait dit, lors d’une rencontre avec Xi Jinping, qu’il voyait d’un bon œil l’utilisation du yuan dans les échanges entre la Russie et les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.Cependant l’expansion du yuan est limitée par le fait qu'il est moins convertible que le dollar ou l'euro. De plus, la Chine exerce des contrôles stricts sur le mouvement des capitaux.

