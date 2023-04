https://fr.sputniknews.africa/20230417/burkina-un-nouveau-massacre-fait-40-morts--1058654907.html

Burkina: un nouveau massacre fait 40 morts

Burkina: un nouveau massacre fait 40 morts

Six soldats et 34 supplétifs civils de l'armée du Burkina Faso ont été tués samedi lors d'une attaque terroriste dans le nord du pays, a indiqué dimanche un... 17.04.2023, Sputnik Afrique

burkina faso

afrique subsaharienne

Un détachement de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie (VDP) "a été la cible d'une attaque par des hommes armés non identifiés samedi (...) aux environs de 16 heures", près du village d'Aorema, précise le communiqué du gouvernorat. "Le bilan provisoire de cette attaque" est de "40 décédés parmi lesquels six militaires et 34 VDP". La même source fait mention de 33 blessés en état stable, présentement en soins au CHR de Ouahigouya. Selon l'Agence d’information du Burkina (AIB), les Forces combattantes ont aussi infligé des pertes à l'ennemi, pendant de violents combats. Depuis 2015, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violences terroristes attribuées aux groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique (EI), qui ont fait plus de 10.000 morts - civils et militaires - selon des ONG, et quelques deux millions de déplacés internes. Le gouvernement burkinabè a adopté, jeudi dernier, un décret portant mobilisation générale et mise en garde pour contrer la menace terroriste dans le pays.

