Voici pourquoi il ne faut pas laisser charger son ordi pendant toute la nuit

La batterie d'un ordinateur portable, si on la laisse charger toute la nuit, ne sera pas endommagée tout de suite mais la capacité de l'accumulateur se réduira considérablement un an après à cause des températures élevées.Trois facteurs principaux influent sur la durée de vie d'un accumulateur, à savoir le nombre de cycles de charge/décharge, le niveau de tension et les hautes températures, a expliqué à Sputnik Vitali Doubynine, spécialiste en appareils portables.Selon lui, "de nombreux utilisateurs font une erreur en laissant régulièrement charger leur ordinateur portable toute la nuit. Ils le soumettent ainsi à de hautes températures". Or, d'après une étude, si l'on garde l'accumulateur chargé à 100% à une température dépassant les 30°C pendant une année, sa capacité maximale chutera à 65%, a-t-il ajouté.Il déconseille aussi de laisser l'ordinateur constamment allumé. La batterie dégage alors de la chaleur supplémentaire, ce qui surchauffe l'accumulateur lors du chargement. Il s'agit en premier lieu des modèles modernes avec une batterie lithium polymère.À conserver au fraisIl ne faut pas oublier que les accumulateurs ont un nombre limité de cycles charge/décharge qui précèdent une baisse programmée de leur capacité, prévient l'expert. Un cycle est une décharge complète de l'accumulateur de 100% à 0%.Le mieux est de le laisser charger lorsqu'il reste au moins 10% de batterie, le charger à 100% puis le débrancher tout de suite. Ainsi, la batterie endurera beaucoup plus de cycles de charge.Si on ne s’en sert pas pendant longtemps, il vaut mieux retirer l'accumulateur, ou encore le conserver dans un endroit frais, où les températures ne dépassent pas les 30°C.Il faut aussi éviter un important écart de températures, a résumé M.Doubynine.

