Situation au Soudan: les paramilitaires mettent en garde contre une intervention étrangère

Au lendemain des premiers affrontements entre les forces paramilitaires et l’armée, les combats persistent au Soudan. Les victimes se montent par dizaines. Les Forces de soutien rapide (FSR) affirment que leurs positions à Port-Soudan ont été ciblées par de l’aviation étrangère.Les FSR n’ont pas donné d’autre détail concernant cette attaque présumée, ni communiqué sur l’avion et sa nationalité.Encore combien de temps?Le 15 avril, les paramilitaires ont annoncé s’être emparés de certains sites clés à Khartoum, comme la résidence présidentielle et l’aéroport. L’armée a démenti la prise de ce dernier.En outre, selon le commandement général des forces armées soudanaises, le principal quartier général des forces spéciales dans la ville d'Omdurman, la deuxième plus grande du pays, est passé sous le contrôle de l'armée. Cette dernière a souligné qu'elle travaillait pour assurer la sécurité des civils pendant les hostilités, rapporte la chaîne de télévision Al-Arabiya.Pourtant, "les combats peuvent durer plusieurs jours, pour infliger une défaite aux forces de soutien rapide dans toutes les subdivisions", a déclaré le porte-parole des forces armées soudanaises, toujours auprès de la même chaîne.

