Pâques orthodoxe: Kiev "félicite" le Donbass par des tirs, une victime à déplorer - vidéos

Pâques orthodoxe: Kiev "félicite" le Donbass par des tirs, une victime à déplorer - vidéos

Pendant la nuit de Pâques orthodoxe, qui est un moment de joie et de paix pour les fidèles, les forces ukrainiennes ont effectué plusieurs frappes sur la ville... 16.04.2023, Sputnik Afrique

Un hôpital et deux garderies ont été endommagés lors du pilonnage par les troupes ukrainiennes d'un quartier de Donetsk durant la nuit de Pâques, ce 16 avril, rapportent des sources officielles locales.Durant cette nuit de fête pour les fidèles orthodoxes, l'Ukraine a plusieurs fois ciblé Donetsk, en pilonnant plusieurs quartiers. Dans l'un d'entre eux, des projectiles sont tombés près de la cathédrale de la Transfiguration où un office était en cours. Les fidèles se sont vus obligés d'évacuer le bâtiment, rapporte un correspondant de Sputnik.Tué la nuit de PâquesUn marché et une gare routière situés à proximité ont été touchés.Au moins une personne a été tuée, six autres blessées.Le matin, les pilonnages se sont poursuivis. Trois obus de calibre de l'Otan 155 millimètres ont ciblé la ville et une localité voisine.

