Conflit au Soudan: le Caire et Djouba s’engagent à être intermédiaires

Conflit au Soudan: le Caire et Djouba s’engagent à être intermédiaires

Tout en prônant "un cessez-le-feu immédiat" au Soudan, les Présidents égyptien et sud-soudanais se disent prêts "à jouer le rôle de médiateur entre les... 16.04.2023, Sputnik Afrique

Alors que de multiples pays et organisations internationales, comme la Russie ou l’Onu, appellent l’armée et les forces paramilitaires au Soudan à passer au dialogue, l’Égypte et le Soudan du Sud ne restent pas à l’écart.Dans une conversation téléphonique, les chefs de ces deux États ont dit vouloir "soutenir la stabilité et la sécurité" du Soudan. Ils ont également exprimé "la volonté de jouer le rôle de médiateur", selon le communiqué de la présidence égyptienne.Vers une situation "incontrôlable"?Le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le Président sud-soudanais Salva Kiir ont d’ailleurs fait part de "leur plein soutien au peuple frère soudanais". Selon eux, "l'escalade de la violence ne fera qu'aggraver davantage la situation, qui pourrait devenir incontrôlable".Parmi les dizaines de victimes résultant déjà de ces affrontements, le Programme alimentaire mondial de l’Onu a recensé trois de ses employés. Deux autres ont été blessés.L’organisme a annoncé suspendre ses activités dans ce pays africain, l’un des plus pauvres au monde.

