Aveuglant: un objet 10 millions de fois plus brillant que le Soleil intrigue les scientifiques

Sortez les lunettes de soleil! Les scientifiques ont peut-être découvert le secret d’un objet spatial insolite, ayant une luminosité 10 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Cet objet est une étoile à neutrons, situé à environ neuf milliards d’années-lumière de la Terre.Baptisé M82 X-2, il dépasse les lois de la physique. En particulier la limite d'Eddington, qui est la limite de rayonnement possible qu’un objet céleste peut atteindre sans que la pression de radiations ne le fasse exploser, rapporte un communiqué de la NASA. Cette luminosité classe l’objet dans la catégorie des sources X ultralumineuse (ULX), qui seules peuvent dépasser limite d'Eddington à ce point.L’incroyable luminosité de M82 X-2 pourrait en réalité provenir de ses champs magnétiques, selon une récente étude publiée dans The Astrophysical Journal. Cette hypothèse ne peut malheureusement pas être vérifiée en laboratoire, puisque ces champs magnétiques sont des milliards de fois plus importants que les aimants les plus puissants produits sur Terre.Gravitation monstrueuseLes scientifiques ont longtemps pensé que M82 X-2 était en réalité un trou noir, en particulier à cause de son incroyable force de gravitation. Les étoiles à neutrons possèdent en effet une très forte densité, qui crée une attraction gravitationnelle 100 billions de fois plus forte que la pesanteur terrestre.Le gaz et d'autres matériaux attirés accélèrent à des millions de kilomètres par heure, libérant une énergie énorme lorsqu'ils frappent la surface de l'étoile, explique la NASA dans son communiqué. Ainsi, un simple morceau de guimauve lâché à la surface d’une étoile à neutrons la frapperait avec l’énergie d’un millier de bombes nucléaires!Ce n’est qu’un 2014 que les scientifiques ont réalisé que M82 X-2 était bien une étoiles à neutrons et non un trou noir.Début 2022, des astrophysiciens avaient découvert une étoile à neutrons de type magnétar, tournant à une vitesse inhabituellement lente, au beau milieu de la Voie lactée.

