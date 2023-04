https://fr.sputniknews.africa/20230415/moscou-appelle-les-parties-au-conflit-au-soudan-au-cessez-le-feu-1058626046.html

Moscou appelle les parties au conflit au Soudan au cessez-le-feu

Sur fond des tensions en cours au Soudan, Moscou prône le dialogue. La diplomatie russe a appelé les parties au conflit au cessez-le-feu immédiat. 15.04.2023, Sputnik Afrique

Tout en se disant "préoccupé" par les événements au Soudan ayant éclaté ce 15 avril, le ministère russe des Affaires étrangères a insisté sur un règlement pacifique.Et d'ajouter que "tout différend peut être réglé par la voie des négociations".Les tensions embrasent KhartoumDes affrontements armés ont éclaté ce 15 avril à Khartoum et à Merowe entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR). Les combats se déroulent à l'aide d'armes lourdes dans la zone du Palais présidentiel, dans la zone de l'aéroport international, ainsi qu'au marché central et à proximité des bases militaires au sud de la capitale.

