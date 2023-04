https://fr.sputniknews.africa/20230415/japon-une-explosion-retentit-lors-dun-discours-public-du-premier-ministre-1058614218.html

Japon: une explosion retentit lors d'un discours public du Premier ministre

Japon: une explosion retentit lors d'un discours public du Premier ministre

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida était sain et sauf après avoir été évacué à la suite d'une explosion alors qu'il s'apprêtait à prononcer un discours... 15.04.2023, Sputnik Afrique

Plusieurs médias, dont l'agence de presse Kyodo, ont rapporté qu'un objet ressemblant à une "bombe fumigène" avait été lancé, mais qu'il ne semblait pas y avoir de blessés ou de dégâts visibles sur les lieux.Une personne a été interpellée sur place, au port de pêche de Saikazaki dans le département de Wakayama, où M. Kishida devait prononcer un discours, selon la chaîne de télévision publique NHK.Aucune confirmation officielle n'a été immédiatement émise par les autorités, et la police s'est refusée à tout commentaire. La NHK a diffusé des images montrant un homme arrêté par la police alors que la foule se dispersait. Le Japon a renforcé ses dispositifs de sécurité après l'assassinat en juillet dernier de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, tué par balles alors qu'il s'exprimait lors d'un événement de campagne électorale. Ce nouvel incident survient alors que le Japon accueille ce week-end des réunions ministérielles du G7 dans le nord et le centre du pays, et que le sommet des dirigeants des pays de ce groupe doit se tenir en mai à Hiroshima.

