"Immense crise financière": ça va chauffer cet été, prévient un célèbre économiste

Alors que l’inflation continue de faire des ravages en Occident, la crise économique n’en est qu’à son début, a affirmé l’économiste français Jacques Attali sur son blog.L’ancien conseiller du Président François Mitterrand pointe en particulier du doigt les États-Unis, dont l’économie est selon lui arrivée à un point de non-retour.Jacques Attali rappelle que la dette publique américaine a atteint les 120% du PIB. Le Trésor américain a atteint les limites d’emprunt qu’il s’était fixé, ce qui risque d’avoir des conséquences sur de nombreux secteurs étatiques. Les salaires des fonctionnaires et de l’armée ont déjà du mal à être payés, explique l’économiste, qui rappelle que la Maison-Blanche craint des "coupes dévastatrices" à venir, déjà proposées par certains Républicains.À cela s’ajoute un "climat révolutionnaire", qui pourrait même mener certains États américains à faire sécession vis-à-vis de Washington, souligne encore l’économiste français.Jeu de dominosUne crise américaine aurait inévitablement des conséquences à l’international, affirme encore Jacques Attali. L’Europe, déjà mise à mal par la pandémie et les conséquences du conflit ukrainien, aurait tout à y perdre. Perdre le marché américain serait un gros coup sur la tête des Vingt-Sept, explique ainsi l’économiste. La Chine aussi serait touchée, alors que la Russie pourrait tirer son épingle du jeu.L’économiste doute que la croissance américaine puisse enrayer la machine, alors qu’une nouvelle hausse du plafond de la dette, "dont personne ne veut", ne ferait que repousser l’échéance.Début janvier, la Banque mondiale avait pour sa part averti d’une stagnation économique à venir dans les pays en développement. Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, la croissance devrait ainsi ralentir à 3,5% cette année et à 2,7% en 2024.

