Un Président africain figure parmi les personnes les plus influentes du monde, selon Time

2023-04-14T20:59+0200

Le nouveau Président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, fait son entrée dans la catégorie "Leaders" de la liste des personnes les plus influentes dans le monde, publiée le 13 avril par le magazine américain Time. Être élu à la tête du pays le plus peuplé d’Afrique n’est pas chose aisée, mais Jagaban, soit "chef des guerriers", tel qu’il est surnommé par ses partisans a réussi à le faire. L’homme de 70 ans s'était présenté pour la première fois à l’élection présidentielle du 25 février avec pour slogan de campagne "C'est mon tour", rappelle Time. Outre M.Tinubu, la catégorie "Leaders" comprend le Président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre japonais Fumio Kishida, le Président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et le Premier ministre australien Anthony Albanese.Les grands absentsLe Président ukrainien Volodymyr Zelensky ne figure pas sur la liste, alors que son épouse si. Olena Zelenska est décrite comme une guerrière pour le peuple ukrainien par Time.Pourtant en décembre, Time a désigné M.Zelensky Homme de l'année, tandis que le magazine Politico l'a sacré Homme le plus influent d'Europe.D’autres grands absents du classement de Time sont le Président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Le Président chinois Xi Jinping n’est pas mentionné, ni aucun homme politique russe.

