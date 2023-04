https://fr.sputniknews.africa/20230414/les-exportations-de-petrole-russe-au-plus-haut-depuis-2020-1058611700.html

Les exportations de pétrole russe au plus haut depuis 2020

Les exportations russes de pétrole ne cessent d’augmenter, malgré les sanctions occidentales. En mars, elles ont atteint le niveau de celles d’avril 2020... 14.04.2023, Sputnik Afrique

Les exportations russes de pétrole et de ses dérivés ont atteint 8,1 millions de barils par jour en mars, soit le chiffre le plus élevé depuis avril 2020, a annoncé l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans son rapport mensuel.Selon l'agence, les revenus que la Russie pourrait tirer de ses exportations pétrolières ont augmenté d'un milliard de dollars, à 12,7 milliards, par rapport à février. Cependant ces revenus restent inférieurs de 43% à ceux d'il y a un an.Après que l’Union européenne a interdit les importations de pétrole russes par mer et en a plafonné les prix, la Russie a réussi à réacheminer ses volumes vers d’autres acheteurs, selon un rapport publié en février par la Commission européenne.

russie, pétrole, économie, exportations, union européenne (ue), agence internationale de l'énergie (aie)