Le Président gabonais se rend en Chine pour une visite d'État

Le Président gabonais, Ali Bongo Ondimba, effectuera une visite d'État à Pékin, les 19 et 20 avril prochains, a déclaré ce vendredi 14 avril la présidence gabonaise. Au cours de cette visite, le dirigeant africain rencontrera son homologue chinois Xi Jinping, précise la même source. Outre cette rencontre, est-il détaillé, des réunions sont également prévues avec d'autres autorités chinoises, dans le but avoué de signer plusieurs accords. Les deux pays signeront plusieurs accords bilatéraux à même de contribuer à la consolidation du cadre juridique de coopération, développe le communiqué. Ce énième déplacement du Président Ali Bongo Ondimba fait suite à une autre visite effectuée en Chine dans le cadre du 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), dont les travaux s’étaient tenus les 3 et 4 septembre 2018 à Pékin, sous le thème "La Chine et l’Afrique: communauté de destin et partenariat mutuellement profitable". Relations Gabon-ChineLes relations diplomatiques entre la Chine et le Gabon datent du 20 avril 1974. Sur le plan politique, le Gabon et la Chine partagent une vision commune sur des questions internationales majeures, notamment la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Il en est de même au niveau économique étant donné que la Chine est considérée, aujourd’hui, comme l'un des premiers partenaires commerciaux du Gabon. Plus d’une soixantaine d’entreprises chinoises, de divers secteurs d’activités, sont installées au Gabon où elles participent au dynamisme de l’économie.

