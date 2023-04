https://fr.sputniknews.africa/20230414/larmee-russe-fait-couler-un-char-leopard-dans-un-marecage-pres-de-kherson-1058604561.html

L'armée russe fait couler un char Léopard dans un marécage près de Kherson

Alors que l’Occident continue de fournir des armes à Kiev, celles-ci constituent "une cible légitime" pour la Russie, comme l’avait déjà prévenu Sergueï... 14.04.2023, Sputnik Afrique

Des forces russes ont repéré des chars Leopard près de la ville de Kherson et ont capturé l'un d’eux, comme l’a fait savoir à Sputnik un officier d’un bataillon de volontaires.Selon lui, les blindés allemands ont commencé à opérer dans cette direction.Le char saisi a été noyé dans un marécage suite aux actions d’un détachement de saboteurs russe, a-t-il indiqué.Il a aussi ajouté que les militaires avaient enregistré l'utilisation de systèmes de missiles antiaériens allemands du côté ukrainien, vraisemblablement exploités par des mercenaires de l’Allemagne.Aucune difficultéLes chars Abrams, Challenger et Leopard fournis par les États occidentaux deviendront des cibles faciles pour l'armée russe. C'est ce qu'a déclaré Stephen Bryen, ancien fonctionnaire du Pentagone, au portail Weapons and Strategy.Selon lui, ils présentent plusieurs faiblesses bien connues des commandants russes.Des cibles "légitimes"Moscou a critiqué à de multiples reprises l’implication grandissante des pays occidentaux dans le conflit ukrainien.Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait averti l’Occident que toutes les armes livrées à Kiev constitueraient "une cible légitime" pour la Russie.Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev, a récemment jugé que les Européens et Américains avaient "transformé l’Ukraine en grand camp militaire" avec leurs fournitures d’armes et leurs apports en mercenaires.

