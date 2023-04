https://fr.sputniknews.africa/20230414/la-russie-annonce-quand-sa-propre-station-spatiale-sera-prete-1058612175.html

La Russie annonce quand sa propre station spatiale sera prête

La Russie annonce quand sa propre station spatiale sera prête

Alors que l’ISS se fait vieille et devrait arriver en fin de vie vers 2030, la Russie poursuit les travaux en vue de lancer sa propre station orbitale. Un... 14.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-14T20:52+0200

2023-04-14T20:52+0200

2023-04-14T20:52+0200

russie

espace

iss

technologies

projet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103686/96/1036869636_0:359:4500:2890_1920x0_80_0_0_e5542c9c6c27719bb261bbed1fcc82c1.jpg

La société russe RSC Energia envisage d’achever la construction de la nouvelle station orbitale russe trois ans plus tôt que prévu, c’est-à-dire d’ici 2032 au lieu de 2035, a annoncé Vladimir Kojevnikov, ingénieur en chef de la station et ingénieur en chef adjoint de la société spatiale.RSC Energia a l’intention de finaliser la conception initiale de la station et de la présenter à Roscosmos l’été prochain, a-t-il indiqué. Après la signature de tous les contrats gouvernementaux nécessaires, la construction pourra commencer en 2024.Fonctionnement prévu de la stationLa Russie prévoit de créer sa nouvelle station spatiale en utilisant de nouveaux matériaux et alliages, ainsi que de nouvelles technologies, selon M.Kojevnikov.Il est également prévu que, pendant la phase de déploiement initial, la station fonctionnera simultanément avec l’ISS, a-t-il ajouté. Elle pourra accueillir un équipage pouvant aller jusqu’à six personnes. Les premiers passeront en orbite environ 240 jours. Plus tard, les durées des missions dépendront des tâches à accomplir, précise le responsable.Le groupe spatial russe Roscosmos a annoncé avoir lancé la construction de la nouvelle station orbitale en avril 2020. D’après les médias, l’État pourrait consacrer, d’ici 2030, jusqu’à six milliards de dollars (4,9 milliards d’euros) à la réalisation de ce projet.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, espace, iss, technologies, projet