https://fr.sputniknews.africa/20230414/la-chine-annonce-que-le-test-de-son-systeme-antimissile-terrestre-est-un-succes-1058611411.html

La Chine annonce que le test de son système antimissile terrestre est un succès

La Chine annonce que le test de son système antimissile terrestre est un succès

La Défense chinoise a annoncé avoir mené un essai de son système terrestre d’interception de missiles balistiques. 14.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-14T19:45+0200

2023-04-14T19:45+0200

2023-04-14T19:45+0200

chine

icbm

international

russie

états-unis

iran

corée du nord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102914/10/1029141060_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_fb995fc92baccd29d086117f01053c3e.jpg

Pékin a testé ce vendredi 14 avril son système d'interception de missiles balistiques dans la section médiane de la trajectoire et c’est un succès, a indiqué le ministère de la Défense du pays dans un communiqué.Le document précise que l’essai, organisé sur le territoire chinois, était de nature défensive et n'était pas dirigé contre d'autres pays.Des mesures de défenseÀ l’heure actuelle, seuls quelques pays comme les États-Unis, la Russie et la Chine ont développé et mis en service des systèmes de missiles antibalistiques.Les États-Unis en ont notamment déployé à proximité de la Russie et de la Chine, officiellement pour se protéger de l’Iran et de la Corée du Nord. En mars, Moscou et Pékin ont exprimé leur préoccupation face aux activités de Washington qui a accéléré la mise en place de son système de défense antimissile dans différentes régions du monde et qui œuvre pour déployer ses missiles de moyenne et courte portée basés au sol en Europe ainsi que dans la région Asie-Pacifique.

chine

russie

états-unis

iran

corée du nord

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chine, icbm, international, russie, états-unis, iran, corée du nord